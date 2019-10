Rumors clamorosi dopo Juventus Bayer Leverkusen: Maurizio Sarri sarebbe stato furioso nello spogliatoio alla fine della gara di Champions League.

Al momento tutto rientra alla voce “rumors” che per altro non sono stati confermati ma, come è giusto che sia, ve li proponiamo: alla fine della partita Juventus Bayer Leverkusen, finita 3-0 in favore dei bianconeri, Maurizio Sarri sarebbe stato furioso con i suoi giocatori. Il motivo, però, fa un po’ sorridere.

Sarri furioso dopo Juventus Bayer Leverkusen: il motivo

Sarri, dopo aver fatto i complimenti ai suoi per l’importante successo contro i tedeschi, si è però infuriato perchè, nel finale della partita, sono stati buttati via alcuni palloni, andati persi, che avrebbero potuto creare non pochi problemi ai bianconeri se fossero state finalizzate.

Probabilmente, se questa news fosse vera e confermata, il tecnico toscano avrebbe fatto riferimento ad un paio di palloni, persi attorno all’80esimo minuto, in fase di impostazione.

Allo stesso tempo, però, come detto in precedenza, l’allenatore ha fatto i complimenti ai suoi per quel che hanno fatto, una prova davvero maiuscola contro un avversario ostico, in cui l’attacco si è sbloccato finalmente.

Insomma, il tecnico ex Napoli e Chelsea non è mai soddisfatto della prestazione della propria squadra, vuole sempre migliorare e non lasciare nulla al caso, come è giusto che sia. La sua rabbia nello spogliatoio era riferita, probabilmente, a questo.

