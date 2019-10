Inter Juventus, Buffon o Szczesny titolare? Sarri è indeciso

Inter Juventus, Sarri è indeciso: Buffon o Szczesny titolare nel derby d’Italia? I dubbi sul portiere che partirà dal primo minuto domenica aumentano.

Buffon o Szczesny: chi sarà titolare in Inter Juventus domenica sera? In teoria, come sappiamo benissimo, il portiere polacco è il numero uno, mentre l’ex capitano della Nazionale il numero 12, ma in questo momento Maurizio Sarri è indeciso su chi far scendere in campo.

Inter Juventus, Buffon o Szczesny titolare? Sarri deve scegliere

Manca ancora qualche giorno prima della partita, tuttavia ci sono molti dubbi ogni ora che passa: l’ex Roma ed Arsenal, infatti, nelle prime uscite di campionato ha alternato grandi parate ad errori piuttosto grossolani come ad esempio quello contro il Brescia.

E’ sempre considerato super affidabile ma allo stesso tempo qualche tensione tra i pali c’è stata. Gli errori possono capitare ma il derby d’Italia vale più dei 3 punti in palio anche se Marotta non la pensa così.

Nel frattempo il 38enne Buffon scalpita dietro di lui e proverà a farsi trovare pronto: adesso la palla spetta al tecnico toscano che dovrà scegliere tra due campioni dal valore assoluto.

I due, comunque, fuori dal campo continuano ad aiutarsi e lo spogliatoio è sereno, questo va detto, così come la difesa davanti a loro che sarà formata, con tutta probabilità, da Alex Sandro e Cuadrado terzini e Bonucci-De Ligt in mezzo: chiunque ci sarà tra i pali e sarà titolare, sarà una certezza.

