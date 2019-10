Beppe Marotta ha parlato di Inter Juventus, vero e proprio derby d’Italia quest’anno sentito più che mai: le sue parole creano già polemiche sui social.

Beppe Marotta infiamma già gli animi per Inter Juventus anche se, molto probabilmente, non era questo il suo obiettivo. Le sue parole, infatti, hanno già fatto scatenare l’ira dei tifosi bianconeri sui social: ecco che cos’ha detto l’ex dirigente della Vecchia Signora su questa partita, che vedrà per la prima volta Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri sfidare la sua ex squadra.

Inter Juventus, Marotta sul Derby d’Italia: le sue parole

L’Amministratore Delegato dei nerazzurri ha dichiarato che, per come si sta mettendo la loro stagione, Inter Juventus non sarà decisiva ma, al contrario, sarà una partita “interlocutoria” che avrà come obiettivo quello di guardare alla prestazione, più che al risultato. Insomma, conta molto di più la prima del secondo.

Allo stesso tempo, però, l’ex collega di Fabio Paratici ha confessato che rimane comunque una partita dal valore assoluto come quella di ieri contro il Barcellona, soprattutto per il fatto che loro sono in testa alla classifica del campionato.

Conterà maggiormente la prestazione contro una squadra di veri e propri “marziani”, come i bianconeri, più che il risultato finale: questo ha fatto scatenare l’ira e soprattutto i commenti negativi sui social da parte dei tifosi della Vecchia Signora.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK