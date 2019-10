La Juventus pensa al dopo Cristiano Ronaldo. Il portoghese può lasciare ai bianconeri, che pensano al possibile sostituto: ecco i nomi.

“Non posso sapere cosa succederà tra uno o due anni“. Con queste parole, rilasciate qualche giorno fa, Cristiano Ronaldo ha aperto alle possibilità del ritiro dal calcio giocato. Il futuro del portoghese è senza alcun dubbio un argomento che fa discutere. E la Juventus inizia a pensare al possibile sostituto di CR7, che sarebbe anche affascinato dall’Mls e da un possibile ritorno al Manchester United.

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus? Calciomercato: i possibili sostituti

Il candidato numero uno per sostituire Cristiano Ronaldo sembrerebbe essere Keylor Mbappe. A frenare il tutto però sarebbe il prezzo della stella del Psg: 200 milioni di euro. Ed ecco che i nomi sul taccuino potrebbero essere altri. Occhi puntati quindi su Harry Kane, bomber inglese del Tottenham. Il ventiseienne vorrebbe lasciare Londra e i bianconeri potrebbero essere una destinazione gradita. Una pista calda però potrebbe essere anche quella che porterebbe a Gabriel Jesus, già in estate accostato alla Vecchia Signora.

Un nome che fa però sognare i tifosi della Juve a occhi aperti è senza alcun dubbio quello di Neymar. Il brasiliano è stato più volte vicino all’addio al Psg e chissà che la corte dei piemontesi non possa creare le condizioni giuste. Affascinante anche l’ipotesi Salah. L’egiziano al momento sembra più una suggestione che un obiettivo reale, ma chissà che con il passare dei mesi la situazione non possa definitivamente ribaltarsi. Tutto è legato al futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha in mano le strategie di mercato della Juventus.

