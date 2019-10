Inter Juventus probabili formazioni: possibile sorpresa dell’ultima ora in casa bianconera. Sarri pensa a un cambio in mezzo al campo.

Mancano ormai poco meno di 24 ore a Inter Juventus. Sciolto il dubbio sul reparto offensivo, Maurizio Sarri potrebbe portarsene un altro fino a qualche minuto prima del fischio d’inizio del match di San Siro. Insomma, in avanti la scelta dovrebbe esser caduta, ancora una volta, sulla coppia formata da Higuain e Cristiano Ronaldo, con Dybala pronto a entrare a partita in corso. Ma un cambio a sorpresa potrebbe esserci al centro del campo.

Inter Juventus probabili formazioni: Sarri pensa a una mossa a sorpresa

Inter Juventus probabili formazioni portano a raccontare di una possibile scelta inattesa in casa bianconera. Il nome potrebbe essere quello di Rabiot. Sarri potrebbe decidere di concedere un turno di riposo a Matuidi, che nelle ultime partite si è più volte sacrificato, giocando persino da terzino nel match di sabato scorso contro la Spal.

Il francese potrebbe garantire una maggiore qualità nel possesso palla e una maggiore rapidità di manovra. L’ex Psg è in grado di dare il suo contributo anche in fase di interdizione. Sarà quindi lui la mossa a sorpresa di Sarri per Inter Juventus? La sensazione è che i dubbi saranno sciolti soltanto all’ultimo, ma Rabiot potrebbe essere davvero il giocatore in grado di scompaginare i piani di Antonio Conte. Insomma, in casa bianconera si potrebbe pensare a estrarre il coniglio dal cilindro. E questo potrebbe essere rappresentato proprio dal 24enne transalpino.

