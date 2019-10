Gabriel Jesus continua a essere un obiettivo del calciomercato della Juventus. Sul brasiliano è però piombato il Real Madrid.

Gabriel Jesus è uno dei nomi caldi nel calciomercato. Il brasiliano sembrerebbe essere in uscita dal Manchester City. Il 22enne è finito nel mirino della Juventus, che starebbe pensando a un colpo importante in attacco in vista della prossima stagione.

Gabriel Jesus alla Juventus, Calciomercato: occhio al Real Madrid

I bianconeri però devono fare i conti con una nutrita concorrenza. In Italia il classe 1997 interessa anche all’Inter. La vera rivale della Vecchia Signora per Gabriel Jesus sembrerebbe però essere il Real Madrid. Infatti, secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo ‘Don Balon’, i Blancos starebbe già iniziando a pianificare il prossimo calciomercato. E quest’ultimo non dovrebbe essere caratterizzato soltanto da cessioni, con Bale che oramai pare a un passo dall’addio, vivendo oramai da separato in casa.

E il sostituto del gallese potrebbe essere il brasiliano del Manchester City. Guardiola non lo considera più un titolare e difficilmente le gerarchie cambieranno. Il 22enne ha iniziato a guardarsi intorno e la destinazione Liga non può non essere gradita. La Juventus? I bianconeri non possono che attendere l’evoluzione della situazione e studiare una strategia che possa far saltare il banco. Ma non sarà facile. Gabriel Jesus appare un po’ più lontano. Il Real Madrid potrebbe farla ancora una volta da padrone.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK