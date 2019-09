Gabriel Jesus alla Juventus è un potenziale grande colpo di calciomercato per i bianconeri. Il brasiliano non sta passando un bel periodo al Manchester City.

Non è un periodo semplice per lui alla corte di Pep Guardiola al Manchester City: Gabriel Jesus continua a non trovare spazio tra le fila dei Citizens e, per questo motivo, sta già cercando un’altra sistemazione. Troppo pochi per lui i 33 minuti totali tra Premier League e Champions: il messaggio alla Juventus, che insieme all’Inter è sulle sue tracce, è molto chiaro.

Gabriel Jesus alla Juventus, Calciomercato: Paratici ha deciso

Gabriel Jesus diventa così un potenziale grande colpo di calciomercato Juventus di gennaio, una grandissima occasione. Il ragazzo, infatti, ha svelato in un’intervista ad Esporte Interativo che è davvero stufo di quello che gli sta succedendo: l’anno scorso, infatti, non ha avuto la possibilità di giocare delle partite importanti e quest’anno non deve essere così nuovamente.

Il brasiliano, che ha 22 anni, percepisce tuttavia uno stipendio che spaventa moltissimi compratori, bianconeri e nerazzurri su tutti, ma il messaggio è chiaro: vuole lasciare il Manchester City ed andare altrove.

La Serie A potrebbe essere per lui un grande colpo ma Paratici avrebbe deciso che, a queste condizioni, cioè un cartellino pagato oltre 40 milioni di euro ed un ingaggio elevatissimo superiore agli 8, non si può concretizzare l’affare.

