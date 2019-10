Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha voluto stuzzicare la platea dello Sport Business Summit. Ecco le sue parole.

Andrea Agnelli è stato ospite allo Sport Business Summit per parlare del futuro della Juventus e non solo. Durante la conferenza, intitolata ‘Juve: The Future of European Football‘, il presidente dei bianconeri ha voluto stuzzicare la platea con una piccola ma significativa battuta, che assume i contorni della frecciata.

Agnelli, che stoccata del presidente della Juventus

“Io sarei contento se la Juventus dovesse vincere lo scudetto ancora per i prossimi 20 anni. Mica è un qualcosa che mi dispiace. Ma questo è quello che la gente vuole?“, in questo modo Agnelli ha voluto stuzzicare il pubblico presente e molto probabilmente lanciare una piccola stoccata agli avversari. E, a proposito di questi ultimi, il numero uno del club bianconero è tornato sulla sfida contro l’Inter, giocatasi domenica sera a San Siro e vinta 2-1 dalla Vecchia Signora: “A San Siro è andata in scena una bellissima partita. I nerazzurri sono nostri concorrenti e rivali nella lotta per il tricolore. Io comunque sono sempre convinto che se hai la squadra più forte nel corso delle 38 partite hai la meglio e porti a casa lo scudetto“.

