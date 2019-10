Video Inter Juventus highlights: immagini gol e sintesi della partita

Video Inter Juventus: gli highlights e le immagini di tutte le azioni salienti della partita. Clicca qui per vedere la sintesi.

Inter Juventus ha calato il sipario sulla settima giornata di Serie A. Inutile dire che c’era tantissima attesa per il match di San Siro e questa è stata tutt’altro che delusa. Infatti è andata in scena una partita combattuta, avvincente ed emozionante.

Video Inter Juventus: gol e highlights partita

In quel di Milano gli occhi erano puntati in primis sugli attaccanti. Una vera e propria sfida a distanza quella tra Lukaku e Lautaro Martinez da una parte e Cristiano Ronaldo e Dybala dall’altra. L’argentino è stata senza alcun dubbio la mossa a sorpresa di Maurizio Sarri, che ha puntato su di lui e sulla rapidità per scardinare la difesa della squadra di Antonio Conte.

Fari accesi però anche sui centrocampisti, a partire da un Miralem Pjanic a dir poco in grande spolvero. Brozovic e Barella hanno provato a tenere testa allo strapotere fisico e tecnico del bosniaco. E attenzione anche alla difesa, vero punto di forza di questo avvio di stagione dell’Inter. Quello di San Siro per de Ligt è stato un test importantissimo. Dal difensore olandese ci si aspettava personalità e carattere. Insomma, gli spunti erano davvero tanti.

Nel video gol highlights di Inter Juventus potrete vedere tutte le azioni salienti della partita e la sintesi di un match che ha detto molto sul valore di due big di questa Serie A. Il campo ha dato dei giudizi ben chiari.

