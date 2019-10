Un fastidio muscolare ha impedito a Ramsey di prender parte a Inter Juventus. Ecco le ultime sulle condizioni del centrocampista, con la sensazione che possa stare fuori a lungo.

Domenica sarebbe dovuto essere tra i protagonisti di Inter Juventus, ma al suo posto è sceso in campo Federico Bernardeschi. Aaron Ramsey è stato uno degli assenti della grande notte di San Siro. Il centrocampista gallese sarebbe potuto entrare nel secondo tempo, ma è stato bloccato da un fastidio muscolare durante il riscaldamento.

Infortunio Ramsey, Juventus: le condizioni del gallese

“Ramsey ha avuto un piccolo problema all’adduttore ed è per questo che abbiamo preferito non rischiarlo“, aveva detto Maurizio Sarri nell’immediato post partita. Nonostante questo piccolo problema, l’ex Arsenal ha comunque deciso di rispondere alla convocazione del Galles. Il centrocampista della Juventus sembra essere a piena disposizione del commissario tecnico Ryan Giggs. Il suo infortunio pare quindi essere un qualcosa di lieve entità e che può essere smaltito in pochi giorni.

La società bianconera sarebbe comunque in costante e continuo contatto con lo staff medico della Nazionale gallese. Il 28enne infatti dovrebbe sottoporsi a ulteriori controlli e test medici per verificare l’evoluzione delle sue condizioni. Resta da capire se Ramsey potrà scendere in campo nelle sfide contro Slovacchia e Croazia, ma le sensazioni sono più che positive. Insomma, Sarri, e con lui tutti i tifosi juventini, possono tirare un grosso sospiro di sollievo.

