Dopo la sosta, nella sfida contro il Bologna, la Juventus dovrebbe riavere a disposizione Douglas Costa, che rientra da un infortunio.

La sosta potrebbe essere fondamentale in casa Juventus. I bianconeri infatti, in queste due settimane, potrebbero ritrovare e riavere finalmente a disposizione Douglas Costa, fermatosi per un infortunio circa un mese fa. Il brasiliano potrebbe dare a Maurizio Sarri la possibilità di avere più varianti tattiche e maggiori alternative.

Juventus, riecco Douglas Costa

Il verdeoro si è allenato molto bene negli ultimi giorni e le sue condizioni fisiche sembrano essere ottime. Douglas Costa ha tanta voglia di giocare e di tornare in campo per fare la differenza. L’ex Bayern Monaco può diventare uno degli elementi fondamentali per dare più soluzioni e alternative al tecnico Maurizio Sarri. Il pensiero va soprattutto ad alcune partite dove la squadra avversaria è chiusa. Ed ecco che la rapidità del 29enne potrebbe diventare un’arma in più.

Insomma, senza alcun dubbio il brasiliano fa parte del progetto della Vecchia Signora.. L’obiettivo è quello di riuscire a essere decisivo, molto più di quanto successo la passata stagione, caratterizzata da alti e bassi. Il classe ’90 vuole ritagliarsi uno spazio importante e dopo la sosta potrebbe esserci un nuovo inizio. Douglas Costa è pronto a riprendersi la Juventus. La Juventus è pronta a puntare con decisione su di lui.

