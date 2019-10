L’addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo sta facendo parlare nelle ultime settimane. Ma dove potrebbe andare il portoghese?

Il futuro di Cristiano Ronaldo è un argomento che continua a tenere banco e a far discutere. Il portoghese ha ammesso che sta ragionando su un possibile addio al calcio, lasciando però aperte ipotesi che lo vedrebbero lontano dalla Juventus. Insomma, un addio a bianconeri non può essere totalmente escluso.

Calciomercato Juventus, quale futuro per Cristiano Ronaldo?

Nelle ultime ore sono per di più arrivate importanti indiscrezioni e voci sull’argomento. Infatti, secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo ‘Don Balon’, Ronaldo potrebbe clamorosamente tornare o al Real Madrid o al Manchester United. Entrambi i suoi ex club gli avrebbero già offerto un ruolo importante, ossia da ambasciatore nel mondo. I Blancos e i Red Devils, le due squadre storiche in cui ha giocato CR7, sarebbero dunque in forte pressing sul fenomeno portoghese.

E la Juventus? I bianconeri starebbero già pensando al possibile sostituto. Tanti i nomi sul taccuino dei bianconeri. I grandi sogni rispondono al nome di Neymar e Mbappé, con entrambi che potrebbero lasciare il Psg. Occhi puntati anche su Kane, attaccante che sembra in uscita dal Tottenham. Interessante anche la pista Gabriel Jesus, da tempo accostato ai piemontesi. Tutto però dipenderà dalla decisione di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno lusitano è il giocatore attorno a cui ruoteranno il mercato e le scelte di Paratici.

