Rabiot è stato uno dei colpi del mercato estivo della Juventus. Ma quanto è costato il centrocampista francese? Ecco il valore della sua commissione.

Nonostante stia vivendo un periodo difficile e complicato, Adrien Rabiot è stato senza alcun dubbio un acquisto importante e di livello. Il centrocampista francese, nonostante sia arrivato a parametro zero, ha comunque avuto un costo per le casse della Juventus.

Calciomercato Juventus, ecco quanto è costato Rabiot

Infatti, nella relazione finanziaria annuale dei bianconeri, datata al 30 giugno 2019 e pubblicata dal club piemontese, risulta che la Vecchia Signora ha speso 1,4 milioni di oneri accessori per l’ingaggio di Rabiot. Insomma, sarebbe questa la commissione versata per assicurarsi l’ex Psg. La cifra è andata alla mamma e agente del giocatore Veronique.

Si tratta comunque di una somma inferiore rispetto alle indiscrezioni uscite la scorsa estate subito dopo che l’affare è andato in porto. E, stando sempre alla relazione finanziaria, si può notare come il transalpino sia comunque costato meno sotto quel punto di vista rispetto a de Ligt e a Ramsey. Per l’olandese la Juventus ha dovuto versare ben 10,5 milioni di euro di commissioni. Il gallese, arrivato anch’esso a parametro zero, ha invece fruttato ai suoi agenti 3,6 milioni di euro. D’altronde si sa il mercato è anche questo. Ora non resta che sperare che Rabiot riesca finalmente a mettersi in mostra e a sfruttare tutte le sue qualità e capacità. La Juventus ha puntato molto su di lui e tutte le attese e le aspettative fino a ora sono state deluse. I prossimi mesi però potrebbero ribaltare il tutto.

