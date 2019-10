L’ex difensore della Juventus Alessandro Birindelli è tornato sul tanto discusso scambio tra Higuain e Icardi. Ecco la sua opinione.

L’ipotesi di un clamoroso scambio tra Juventus e Inter con protagonisti Gonzalo Higuain e Mauro Icardi ha tenuto banco per quasi tutta la sessione estiva di calciomercato. L’idea suggestiva però non si è mai trasformata in qualcosa di concreto e alla fine il Pipita è rimasto in bianconero, mentre l’argentino è volato al Psg, L’argomento però continua a far discutere e a dire la sua è stato Alessandro Birindelli, ex difensore della Vecchia Signora.

Scambio Higuain-Icardi, l’opinione di Birindelli

L’ex bianconero è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Sportiva’. Queste le sue parole: “Io non avrei mai fatto quel tipo di scambio, di cui hanno parlato in tanti in estate. Penso che sarebbe stato un errore. Higuain ha dimostrato e sta dimostrando ancora oggi di essere uno dei migliori bomber in circolazione“.

Insomma, Birindelli ha voluto omaggiare l’attaccante argentino, sottolineando come la Juve, trattenendolo, abbia fatto una scelta più che giusta. D’altronde è il campo che lo sta dimostrando. Basti pensare alla rete decisiva nel match contro l’Inter di domenica scorsa. Higuain si è definitivamente ripreso la Juventus e lo scambio con Icardi non può che essere soltanto un lontano ricordo, che assume i contorni di una vera e propria follia estiva.

