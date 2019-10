Non solo mercato in entrata. In casa Juventus si pensa anche alle possibili cessioni. A gennaio potrebbero arrivarne addirittura quattro.

La Juventus non pensa soltanto ai possibili acquisti. In casa bianconera c’è anche l’ipotesi di qualche cessione, già nel mese di gennaio. I piemontesi potrebbero dar via addirittura quattro giocatori nella prossima sessione invernale.

Calciomercato Juventus, ecco chi può andare via

Praticamente certi gli addii di Perin e Pjaca. Il portiere, che sta cercando di tornare al top dal punto di vista fisico, potrebbe finire al Benfica, dopo quanto accaduto la scorsa estate. Sul croato invece ci sarebbe l’interesse del Genoa e del Sassuolo. I liguri però appaiono leggermente favoriti, soprattutto per gli ottimi rapporti tra le due società.

Da monitorare con attenzione la situazione di Emre Can. Il tedesco ex Liverpool sta trovando pochissimo spazio e non è stato felice dell’esclusione dalla lista Champions. Il teutonico potrebbe diventare una pedina di scambio in alcune trattative. Occhio infatti all’affare Rakitic, che potrebbe lasciare il Barcellona e che è seguito da tempo dai bianconeri. Infine sembra cosa certa la cessione di Mario Mandzukic. Il Manchester United avrebbe sferrato l’assalto decisivo per l’attaccante croato, con cui ci sarebbe già un’intesa di massima. Insomma, quattro cessioni che potrebbero portare a nuovi acquisti. Il calciomercato Juventus potrebbe davvero entrare nel vivo, ma non possono essere esclusi colpi di scena.

