Juventus, ecco quando saranno a disposizione i nazionali

In casa Juventus, nonostante la pausa del campionato, si pensa al prossimo impegno contro il Bologna, in programma sabato alle ore 20:45. L’allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri attende però di riavere a disposizione i giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Juventus, ecco quando rientreranno i nazionali

Tenendo conto che Emre Can, Szczesny, de Ligt e Ramsey ( il gallese dovrebbe lavorare a parte) potrebbero allenarsi già domani, il primo a rientrare, come evidenziato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, dovrebbe essere Cristiano Ronaldo. Il lusitano, alla ricerca del record dei 700 gol con la propria Nazionale, tornerà infatti con molta probabilità già nella giornata di domani. CR7 però tornerebbe ad allenarsi soltanto mercoledì. Ed è proprio mercoledì che dovrebbe tornare buona parte del gruppo, a partire da Paulo Dybala, impegnato con la sua Argentina.

La Juventus ritroverà proprio quel giorno anche Matuidi e Demiral, che oggi si affronteranno in un’attesissima, e non solo per motivi solamente calcistici, Francia Turchia, e Alex Sandro. Gli italiani Bonucci e Bernardeschi torneranno invece nella giornata giovedì, in cui dovrebbe riprendere ad allenarsi anche Pjanic. L’ultimo ad arrivare sarà Bentancur, che tornerà a Vinovo nella giornata di venerdì, a un solo giorno dal match di Bologna.

