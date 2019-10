Archiviata la vittoria di sabato con la Grecia, l’Italia si prepara al match di domani con il Liechtenstein. Possibile chance dall’inizio per Bernardeschi.

Dopo la vittoria di sabato contro la Grecia, che è valsa la qualificazione aritmetica ai prossimi Europei, l’Italia si appresta ad affrontare il Liechtenstein. Il commissario tecnico Roberto Mancini potrebbe optare per qualche cambio di formazione rispetto alla partita andata in scena sabato.

Probabili formazioni Liechtenstein Italia, chance per Bernardeschi?

Il c.t. potrebbe dare un’importante possibilità dall’inizio a Federico Bernardeschi, protagonista indiscusso nel match contro gli ellenici, dove ha realizzato la rete del 2-0 che ha chiuso definitivamente i conti. Il giocatore della Juventus ha sostituto l’infortunato Chiesa sul finire del primo tempo, ma domani dovrebbe partire titolare nel tridente d’attacco degli azzurri.

Panchina invece per l’altro bianconero Bonucci. Il difensore dei piemontesi, dopo aver raggiunto Del Piero per numero di presenze in Nazionale, dovrebbe lasciar spazio ad Alessio Ronagnoli. Possibile chance dal 1′ anche per Di Lorenzo, Biraghi, Cristante ed El Shaarawy. Ecco le probabili formazioni di Liechtenstein Italia:

Liechtenstein (4-5-1): B. Buchel; Rechtensteiner, Malin, Kaufmann, Goppel; Maier, Hasler, M. Buchel, Polverino, Weiser; Salanovic. All.: Kolviosson.

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Izzo, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, El Shaarawy. All.: Mancini.

