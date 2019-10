Marcos Alonso è un nome entrato in orbita Juventus. Lo spagnolo sembra infatti non rientrare più nei piani del Chelsea di Lampard.

Rivoluzione. Può tranquillamente essere descritto in questo modo ciò che sta cercando di mettere in atto Lampard alla guida del Chelsea. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare i londinesi, in quanto non sarebbero più nei piani del giovane allenatore. E molti potrebbero fare gola a tante big europee, tra cui anche la Juventus.

Marcos Alonso alla Juventus, Calciomercato: lo spagnolo può lasciare il Chelsea

Uno di questi potrebbe essere senza alcun dubbio Marcos Alonso. I bianconeri d’altronde sono da tempo alla ricerca di un terzino sinistro. Lo spagnolo potrebbe davvero rappresentare l’identikit ideale. Il classe ’90 infatti sarebbe il cosiddetto usato sicuro, visto anche il suo passato in Serie A.

Il 28enne, che ha indossato la maglia della Fiorentina, ha lasciato senza alcun dubbio un ottimo ricordo in Italia. Infatti non ci sarebbe solo la Juventus sulle sue tracce. Attenzione anche all’Inter di Antonio Conte. D’altronde l’attuale tecnico dei nerazzurri ha allenato Marcos Alonso proprio durante la sua avventura sulla panchina del Chelsea. Occhio anche alle insidie spagnole, in primis all’Atletico Madrid di Simeone. Insomma, un’altra asta di mercato potrebbe esser destinata a partire. E i bianconeri sembrano ancora una volta intenzionati a farne parte e a recitare un ruolo di assoluti protagonisti.

