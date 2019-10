Cristiano Biraghi sarà titolare come dimostrano le formazioni ufficiali di Liechtenstein Italia inserito da Roberto Mancini sulla corsia mancina.

Prende dunque il posto sulla fascia che fu di Paolo Maldini e Gianluca Zambrotta con un compito importante sulle spalle. Avrà così la possibilità di mettersi in mostra contro un avversario sicuramente non complicato, ma sempre con il peso della maglietta della nazionale azzurra sulle spalle.

Cristiano Biraghi, chi è il terzino titolare in Liechtenstein Italia?

Cristiano Biraghi è nato a Cernusco sul Naviglio il primo settembre del 1992. Giocatore rapido e dotato di buona tecnica è un prodotto del settore giovanile dell’Inter. I nerazzurri lo presero dall’Atalanta quando questo aveva appena 11 anni, permettendogli una maturazione lenta e progressiva.

La crescita da professionista è arrivata piano con tanti prestiti in giro per l’Italia tra Juve Stabia, Cittadella, Catania e Chievo Verona. Per finire poi nel 2015/16 a giocare in Liga titolare nel Granada. Questo gli ha permesso di meritarsi la chiamata del Pescara che ha fatto solo da apripista per la grande esperienza alla Fiorentina quella che gli è valsa la chiamata in nazionale. L’Inter l’ha ripreso in prestito in estate e Antonio Conte è pronto a valorizzarlo.

Le sue perle sulla corsia

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK