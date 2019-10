Pagelle Liechtenstein Italia, ecco tutti i voti del match nettamente vinto dagli azzurri e valido per le qualificazioni a Euro 2020.

Un‘Italia nuova e con tanti cambi ha battuto con un netto 5-0 un Liechtenstein apparso troppo inferiore agli azzurri. Gli uomini di Mancini hanno comunque avuto qualche piccolo patema d’animo, ma nel finale hanno dilagato, mettendo in mostra anche buone trame di gioco. Ecco le pagelle della sfida:

Sirigu 7

Di Lorenzo 6,5

Mancini 6

Romagnoli 7,5

Biraghi 6,5

(88′ Bonucci s.v.)

Zaniolo 6

(63′ El Shaarawy 7)

Cristante 6,5

Verratti 6,5

Bernardeschi 7

(73′ Tonali 6)

Belotti 7,5

Grifo 6

Pagelle Liechtenstein Italia, i migliori e i peggiori del match

Pagelle Liechtenstein Italia ci portano ad analizzare la prestazione di alcuni singoli. Come detto, sono stati tanti i cambi adottati dal commissario tecnico Roberto Mancini, ma comunque la Nazionale ha dato delle risposte molto interessanti. Bene Bernardeschi, che avuto il merito di sbloccare il risultato e che è stato sempre nel vivo del gioco. Sugli scudi Belotti, autore di una doppietta. Ci si aspettava forse qualcosa in più da Grifo e Zaniolo. Ottimo invece l’impatto sul match di El Shaarawy,

Da sottolineare la prova di Di Lorenzo e Biraghi, sempre presenti in fase offensiva. Positiva anche la prestazione di Romagnoli, che ha guidato la difesa con personalità e che si è persino tolto la soddisfazione di trovare la via della rete. Partita da leader anche per Verratti, che è stato il perno del centrocampo dell’Italia, ben assistito da un buon Cristante.

