Juventus, buone notizie per Sarri: Danilo e Perin in gruppo

Buone notizie per Maurizio Sarri: Danilo e Perin sono finalmente tornati in gruppo, allenandosi con il resto dei compagni.

In casa Juventus, in vista della sfida di sabato contro il Bologna, arrivano delle buone notizie da Vinovo. Infatti Sarri può finalmente riabbracciare due giocatori infortunati: Danilo e Perin. Il brasiliano si è allenato con la squadra oggi alla Continassa, dove sono rientrati tutti i nazionali, tranne Pjanic. che ha avuto dalla società un giorno di riposo in più, e Bentancur che tornerà disposizione nella giornata di giovedì.

Non solo buone notizie però per Sarri. Infatti Aaron Ramsey, sempre alle prese con un infortunio, ha lavorato solo parzialmente con il gruppo, mentre Douglas Costa e De Sciglio hanno invece continuato il proprio lavoro personalizzato. Il brasiliano potrebbe tornare nel match di Champions contro la Lokomotiv Mosca. I tempi di recupero dell’ex terzino del Milan sembrano al contrario essersi allungati. In casa bianconero si spera però di avere tutta la rosa al completo nel minor tempo possibile.

L’allenamento, come riportato dal sito ufficiale della Juventus, ha previsto una fase di attivazione, seguita da esercitazioni per reparti e una partitella finale. Domani la squadra si allenerà in mattinata.

