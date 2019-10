Saha, ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo, ha voluto parlare del fenomeno portoghese, sottolineando alcune sue caratteristiche.

Cristiano Ronaldo è un personaggio sportivo a tutto tondo. Molti che hanno avuto la fortuna di giocare con il fenomeno portoghese si divertono a raccontare aneddoti ed episodi a lui legati. Tra questi c’è Louis Saha, compagno di CR7 al Manchester United.

Cristiano Ronaldo, le parole di Saha sul portoghese

Cristiano Ronaldo è stato elogiato dall’ex Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di ‘Compare.bet’: “Ha una dedizione incredibile verso il suo lavoro. Apprezzo molto quello che sta facendo in questo momento con la maglia della Juventus. Non è più giovanissimo, ma ha una fisicità e una spinta incredibili. Rivederlo al Manchester United? Penso che sarebbe un vero e proprio sogno“.

Saha ha quindi voluto elogiare la resistenza dell’atleta Cristiano Ronaldo. Di lui però colpisce senza alcun dubbio anche il carattere, come ben spiegato dal suo ex compagno: “La sua ossessione per la vittoria sarebbe da prendere come esempio. Io non ho mai visto nessuno così affamato come lui. Cristiano è un grande atleta e vuole sempre essere in perfetta forma. Mi ricordo che, quando noi correvamo dopo la sessione di allenamento, lui era ancora in campo ad esercitarsi nei dribbling. Ogni cosa che ha fatto e che fa è frutto del suo impegno e del suo lavoro costante e giornaliero”. Parole di vera stima e che descrivono ancora meglio CR7.

