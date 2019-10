Mauricio Pochettino ha parlato del futuro di Christian Eriksen, centrocampista danese su cui ha messo gli occhi, tra le altre, la Juventus.

Christian Eriksen è un nome che sta tenendo fortemente banco in queste settimane. Il danese sembra infatti essere a un passo dall’addio al Tottenham. La cessione potrebbe addirittura avvenire già nel mese di gennaio, visto un contratto in scadenza il 30 giugno del 2020. Tra le squadre interessate c’è la Juventus. I bianconeri dovranno però fare i conti con il Real Madrid.

Eriksen alla Juventus, Calciomercato: le parole di Pochettino

A parlare della situazione di Eriksen è stato però Mauricio Pochettino, allenatore degli Spurs. Il tecnico, nella conferenza stampa di presentazione del prossimo match di Premier League, ha commentato i rumors di mercato attorno al futuro del centrocampista danese: “Penso che non ci saranno cambiamenti nella rosa. Io credo davvero molto nei giocatori che ci sono qui“.

Il mister argentino è sembrato quindi voler metter a tacere le continue voci e le costanti indiscrezioni. L’addio a gennaio dell’ex Ajax sembra comunque un qualcosa di molto difficile e complicato. Sia Juventus che Real Madrid sarebbero a lavoro per provare a prendere il calciatore a parametro zero la prossima estate. Ma chissà che Pochettino non abbia semplicemente provato a sottrarre il proprio giocatore dalle pressioni. Occorre pensare solo al campo e al Tottenham. Quantomeno in questo momento.

