Quali sono i convocati di Juventus Bologna. Vedremo quali saranno le scelte dei due allenatori pronti a dare una svolta alla stagione.

Ancora non sono usciti i convocati, presto avremo i nomi dei ragazzi che saranno pronti a scendere in campo. Maurizio Sarri prepara il ritorno di Douglas Costa che potrebbe entrare proprio tra i convocati. Tra i bianconeri non ci saranno Pjaca, Perin, De Sciglio, Danilo e Ramsey. Dall’altra parte invece mancheranno Tomiyasu, Destro e Medel. La gara sicuramente sarà avvincente con i bianconeri alla ricerca di altri tre punti per mantenere la vetta della classifica.

Juventus Bologna convocati, sorpresa tra i bianconeri

Appena sarà possibile saranno aggiunte le liste con tutti i nomi dei calciatori convocati Juventus Bologna che potranno essere schierati in campo.

Juventus: In aggiornamento

Bologna: in aggiornamento

Le probabili formazioni

Ecco la lista dei convocati per la gara di domani sera all’Allianz Stadium. Attenzione al fattore nazionali.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

