Le probabili formazioni di Juventus Bologna portano a delle sorprese che era ovvio e lecito aspettarsi. Maurizio Sarri così mescola le carte in tavola.

Diamo uno sguardo ai possibili schieramenti:

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Juventus Bologna probabili formazioni, Sarri sorprende tutti

Juventus Bologna probabili formazioni con delle possibili sorprese tra i bianconeri. Intanto c’è da valutare le condizioni di quei calciatori che hanno effettuato delle transvolate oceaniche. A quel punto si potrebbero fare delle riflessioni più precise.

Poi c’è da calcolare che martedì la Juventus tornerà in campo per la Champions League, ospitando in casa per la terza giornata del suo gruppo i russi della Lokomotiv Mosca. Per questo sarà il momento di far rifiatare Alex Sandro con Matuidi che potrebbe essere inserito nel ruolo di terzino mancino.

In mezzo al campo ci potrebbero essere possibilità per Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur. Invece dalla panchina dovrebbero partire al momento Sami Khedira ed Emre Can. Rimane fuori dai convocati per problemi fisici invece Aaron Ramsey. Davanti invece Federico Bernardeschi agirà trequartista con davanti Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Probabile la convocazione di Douglas Costa con Paulo Dybala che partirà dalla panchina.

E il Bologna?

Nel Bologna di Sinisa Mihajlovic invece non ci saranno lo squalificato Gary Medel, il terzino giapponese Tomiyasu e il centravanti Mattia Destro. La squadra dovrebbe essere schierata in campo con il 4-2-3-1. In difesa davanti a Skorupski vedremo Mbaye, Danilo, Bani e Dijks. In mezzo al campo ci saranno invece Poli e Dzemaili. I tre trequartisti dietro Rodrigo Palacio invece saranno Sansone, Soriano e Orsolini.

