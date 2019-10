Nonostante non sia ancora sceso in campo in questa avvio di stagione, Daniele Rugani sembra ancora godere della fiducia di Maurizio Sarri.

Zero i minuti giocati in questa prima parte della stagione da Daniele Rugani. Il difensore potrebbe lasciare la Juventus nel mese di gennaio, con Roma e Zenit San Pietroburgo in pole position. Bisognerà però fare i conti con le intenzioni di Maurizio Sarri.

Rugani resta alla Juventus, Calciomercato: il difensore può restare

L’allenatore dei bianconeri ne ha infatti parlato proprio oggi in conferenza stampa: “Io lo conosco bene. Era un ragazzo di grandissime prospettive sin da quando era giovanissimo. In più ha dei grandi valori. Quindi uno dei miei obiettivi stagionali è senza alcun dubbio anche quello di recuperare Rugani“. Insomma, parole importanti e di grandissima stima.

Sarri ha comunque sottolineato come nel reparto difensivo ciò che conta di più è la continuità, perché questo è probabilmente l’unico modo per avere dei miglioramenti e per avere una maggiore organizzazione. Ed è probabilmente una volta ottenuto tutto questo che Rugani potrà trovare il suo spazio. Il tecnico della Juventus vuole puntare e scommettere su di lui. Ed è per questo che l’addio a gennaio potrebbe non essere così certo e scontato. Restano però ovviamente da capire le intenzioni della società e dello stesso giocatore. I prossimi saranno quelli decisivi.

