Matuidi ha conquistato Sarri. Ed è per questo che l’allenatore della Juventus sta spingendo per il rinnovo del centrocampista.

Due mesi per cambiare tutto. Due mesi per capovolgere e ribaltare una situazione che appariva negativa. Due mesi per ritornare protagonista e conquistarsi la fiducia del proprio allenatore. Matuidi si è ripreso la Juventus grazie alle sue prestazioni, alla sua esperienza e alla sua duttilità. E ora Maurizio Sarri lo considera un pilastro imprescindibile.

Matuidi resta alla Juventus, Calciomercato: Sarri blinda il francese

Matuidi in questi primi mesi di stagione è stato un titolare praticamente inamovibile. Ma fin da primi allenamenti si era capita la passione del tecnico dei bianconeri per l’ex Psg. E pensare che, fino all’ultimo giorno di mercato, la situazione del transalpino è stata in bilico. Sembrava esser proprio lui il prescelto per sfoltire il centrocampista della Juventus.

Alla fine però il buon Blaise è rimasto a Torino. E ora il rinnovo sembrava essere un’ipotesi più che percorribile. La società piemontese potrebbe esercitare un’opzione per prolungare il contratto del 32enne, che scadrà il 30 giugno 2020. Il suo principale sponsor è proprio Maurizio Sarri. “Ha numeri e doti fisiche a a dir poco straordinarie. Si mette sempre a disposizione della squadra. Per un allenatore è un giocatore fondamentale, perché ti dà solidità ed equilibrio“, queste le parole dette dal tecnico dei bianconeri nella conferenza stampa di ieri. Dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi e interpretazioni: Matuidi non si tocca. E questo rinnovo s’ha da fare il prima possibile.

