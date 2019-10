Archiviata la vittoria con il Bologna, in casa Juventus si pensa già alla Champions League. Per la sfida con la Lokomotiv ci sarà qualche cambio.

Una vittoria sofferta ma importante e che permette di trovare continuità e costanza di risultati, confermando il primato in classifica. La Juventus archivia i tre punti con il Bologna, conquistati ieri, e si proietta verso la sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca.

Juventus, qualche cambio di formazione con la Lokomotiv

Nel match di mercoledì, fondamentale per il passaggio del turno, sarà necessario non abbassare la guardia. Infatti la vittoria dei russi contro il Bayer Leverkusen nella prima giornata tiene aperto il discorso qualificazione agli ottavi. Ed ecco che il buon Sarri potrebbe sfoderare l’artiglieria pesante, adottando però qualche cambio rispetto alla sfida con il Bologna.

Molto probabilmente tornerà dal 1′ Aaron Ramsey, che sembra esser pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha condizionato e tenuto ai box. Il gallese potrebbe sostituire Bernardeschi, reduce da un vero e proprio tour de force tra Nazionale e Juventus. Rientro possibile anche per Danilo, che potrebbe concedere un turno di riposo a Cuadrado. A centrocampo Matuidi ritroverà il suo spazio nell’undici titolare, con Rabiot che si riaccomoderà in panchina. Ballottaggio anche tra Dybala e Higuain, con il primo leggermente favorito per fare da spalla a Cristiano Ronaldo. Insomma, squadra che vince in questo caso si cambia. La tensione e la concentrazione va tenuta sempre alta.

