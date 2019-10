Probabili formazioni Juventus Lokomotiv Mosca: due dubbi per Sarri

Probabili formazioni Juventus Lokomotiv Mosca: tre dubbi per Maurizio Sarri in vista del match di domani contro il Lokomotiv Mosca.

Archiviata l’importante e sofferta vittoria contro il Bologna, la Juventus si rituffa nell’avventura in Champions League. I bianconeri domani ospiteranno il Lokomotiv Mosca in un match valido per la terza giornata della fase a gironi della massima competizione europea. E Maurizio Sarri sta valutando qualche cambio di formazione.

Probabili formazioni Juventus Lokomotiv Mosca: tre dubbi per Sarri

Probabili formazioni Juventus Lokomotiv Mosca mettono in mostra tre dubbi del tecnico dei bianconeri. Potrebbero infatti essere proprio tre le novità rispetto al match di sabato. In porta tornerà senza alcun dubbio Szczesny, dopo il turno di riposo contro i felsinei. Matuidi dovrebbe tornare tra i titolari, facendo riaccomodare Rabiot in panchina. Il trio in mediana dovrebbe essere completato dai soliti intoccabili Pjanic e Khedira.

L’altro cambio dovrebbe essere nel reparto offensivo, con Dybala che potrebbe affiancare Cristiano Ronaldo. Probabile panchina quindi per Gonzalo Higuain, pronto a entrare e a dare il suo contributo a partita in corso. Bernardeschi dovrebbe essere invece confermato nel ruolo di trequartista. Ancora panchina quindi per Ramsey.

Ecco comunque le probabili formazioni della sfida dell’Allianz Stadium:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. All: Sarri.

Lokomotiv Mosca (4-1-4-1): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Smolov. All: Sèmin.

