Blaise Matuidi, Juventus Lokomotiv: perché Sarri lo fa giocare sempre?

Blaise Matuidi sarà titolare in Juventus Lokomotiv Mosca, terza giornata di Champions League nel girone e in grado di dare spessore tecnico alla manovra.

Sembrava destinato a partire sul calciomercato in estate, ma è riuscito in poco tempo a prendersi nuovamente la squadra sulle spalle grazie alla sua personalità. D’altronde si tratta di un campione del mondo in grado di fare la differenza e di dare spessore al centrocampo grazie alla sua personalità. Rapido e tecnico sa fare la differenza.

Leggi anche —> Le probabili formazioni

Blaise Matuidi, Juventus Lokomotiv: le sue caratteristiche

Ma cosa piace di Blaise Matuidi a Maurizio Sarri tanto da spingerlo a lanciarlo titolare anche in Juventus Lokomotiv? Non è molto difficile capirlo perché il ragazzo è un giocatore di straordinaria professionalità e ha tante qualità tecniche. Il suo ruolo perfetto è quello di mezzo interno sinistro in un centrocampo a tre. Questo gli permette di sfruttare le sue grandi capacità negli inserimenti.

Il francese ha dimostrato di essere un ragazzo di grande personalità. A Torino stanno già studiando il suo rinnovo di contratto per legarlo ancora al club bianconero per il futuro. Al Paris Saint German si staranno mangiando le mani per aver ceduto quello che è effettivamente uno dei centrocampisti più forti del mondo.

Leggi anche —> Lo streaming della partita

Rabiot lento inserimento

Blaise Matuidi è stato preferito per stasera ad Adrien Rabiot. Il connazionale ed ex Psg sta vivendo un inserimento lento. Questo perché viene da una stagione particolare. Aveva il contratto in scadenza con i transalpini e non giocava da dicembre scorso. Quasi un anno fermo per un giocatore del suo peso specifico può essere una cosa molto pesante.

Staremo dunque a vedere se avrà la possibilità di guadagnarsi un posto da titolare. Certo l’età è dalla sua parte e anche l’esperienza che ha già dimostrato di accompagnarlo. Grazie alla tecnica e alla fisicità si può buttare dentro e può dare spessore alla manovra grazie a una tecnica al di sopra della normalità.

Il video con le sue caratteristiche

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK