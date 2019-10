Leonardo Bonucci, Juventus Lokomotiv Mosca: una carriera per i figli

Leonardo Bonucci ha costruito tutta la sua intera carriera per sua moglie ed i figli Matteo e Lorenzo. Stasera sarà titolare in Juventus Lokomotiv Mosca.

Leonardo Bonucci è una vera e propria bandiera della Juventus di oggi e anche questa sera guiderà la squadra, oltre all’intero reparto difensivo, come sempre accade in ogni partita in cui il ragazzo scende in campo. Una vittoria in Champions League contro la Lokomotiv Mosca rappresenterebbe un vero e proprio regalo non solo per i tifosi, ma anche per sua moglie Martina Maccari ed i suoi tre figli: Lorenzo, Matteo e Matilda, questi i loro nomi.

Sarebbe un’importante vittoria, come sempre del resto, per Leonardo Bonucci che consentirebbe alla Juventus di rimanere in corsa per il primo nel girone di Champions League.

Leonardo Bonucci, Juventus Lokomotiv Mosca: una vittoria per i suoi figli

Non sarà un’impresa semplice, ma l’ex difensore centrale di Bari e Milan saprà di avere dalla propria parte tutta la sua famiglia, compreso il suo piccolo Matteo Bonucci.

La vicenda relativa alla sua malattia ha fatto il giro del mondo e da ogni parte sono arrivati attestati di solidarietà nei suoi confronti, oltre ad un grandissimo in bocca al lupo affinché le sue condizioni di salute migliorassero.

Le lacrime del roccioso centrale, che era molto preoccupato per l’insorgere di una patologia acuta nel suo piccolo figlio, lo aveva fatto preoccupare non poco e, giustamente, mettere il calcio e tutto il resto in secondo piano.

Ad oggi come sta? Sembrerebbe meglio, ma ovviamente, come è giusto che sia, la riservatezza in questi casi è tutto.

Quando si tratta di calcio, però, il difensore diventa un vero e proprio leader, anche con la battuta pronta nei confronti di chi, invece, vuole soltanto aizzare. Vi ricordate questa scena?

