Probabili formazioni Lecce Juventus: Sarri pensa al turnover

Probabili formazioni Lecce Juventus: archiviata la vittoria contro la Lokomotiv, Sarri pensa al turnover per la sfida di sabato pomeriggio.

In casa Juventus si pensa a voltare pagina dopo l’importante e sofferta vittoria in rimonta di ieri contro la Lokomotiv. Maurizio Sarri, che nel post partita ha analizzato cosa non ha funzionato, prova già pensare alla sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce, valida per la nona giornata di Serie A. Il tecnico dei bianconeri potrebbe adottare il turnover, facendo qualche cambio di formazione.

Probabili formazioni Lecce Juventus, ecco chi potrebbe scendere in campo

Per la partita dello stadio Via del Mare, in programma alle ore 15, l’allenatore dei piemontesi potrebbe dare chance a giocatori come Demiral e Rugani, che fino al momento hanno trovato poco spazio. Probabile l’utilizzo dal primo minuto anche per Danilo, al rientro dopo un infortunio. A centrocampo probabile invece l’utilizzo di Rabiot, ieri entrato in campo nella ripresa.

In attacco potrebbe anche riposare Cristiano Ronaldo, che ha disputato ben sette partite in 24 giorni. Non è da escludere quindi l’utilizzo della coppia offensiva formata da Dybala e Higuain. Insomma, un attacco tutto argentino per affrontare il Lecce. Ora non resterà che attendere i prossimi allenamenti per capire qualcosa in più.

