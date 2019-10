Infortunio Higuain, Juventus: sospiro di sollievo per l’argentino

Infortunio Higuain: sospiro di sollievo in casa Juventus per quanto riguarda le condizioni dell’attaccante argentino dei bianconeri.

Erano gli ultimi minuti di Lecce Juventus quando Gonzalo Higuain si è accasciato a terra. L’attaccante argentino ha avuto la peggio in uno scontro aereo con il portiere dei pugliesi Gabriel. Il Pipita è rimasto a terra per qualche minuto, assistito dallo staff medico. Tutto sembrava esser passato, ma nel post partita l’ex Napoli ha avuto dei piccoli strascichi e le sue condizioni avevano destato molte preoccupazioni.

Infortunio Higuain, Juventus: le condizioni dell’attaccante argentino

Higuain era stato colpito duramente alla testa da Gabriel, uscito per cercare di agguantare una palla nell’area piccola. L’argentino, dopo il fischio finale, è stato soccorso nell’infermeria dello stadio via del Mare in quel Lecce. Al buon Gonzalo sono stati applicati alcuni punti di sutura sulla fronte per rimediare alla fuoriuscita sangue.

Il 31enne è comunque sempre stato sveglio e cosciente e non ha mai perso i sensi. Una volta rientrato a Torino l’attaccante della Juventus è stato sottoposto a ulteriori controlli medici, tra cui una Tac. Quest’ultima ha dato fortunatamente esito negativo. Insomma, un sospiro di sollievo in casa bianconera. Higuain potrebbe essere a disposizione già nel match di mercoledì contro il Genoa.

