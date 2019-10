Infortunio Pjanic, Juventus: ansia per il bosniaco

Infortunio Pjanic: c’è preoccupazione e ansia in casa Juventus per le condizioni del centrocampista bosniaco. Ecco le ultime.

Non solo la beffa dei due punti persi. Il pareggio sul campo del Lecce ha lasciato delle scorie importanti in casa Juventus. I bianconeri infatti sono in ansia per le condizioni fisiche di Miralem Pjanic, costretto a lasciare il campo per un infortunio.

Juventus, le condizioni di Miralem Pjanic

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, gli esami alla coscia verranno svolti soltanto nella giornata di domani. Resta ancora quindi da capire l’entità del suo infortunio. Il timore è quello di una lesione.

In questi mesi Pjanic si è preso la Juventus sulle spalle e la sua assenza si è percepita anche negli ultimi minuti della sfida di ieri, quando la manovra dei bianconeri è diventato meno fluida e più confusa. È lui il direttore d’orchestra. Ed è per questo che la sua sostituzione è stata immediata. L’obiettivo è stato quello di evitare guai ben più peggiori. Difficile ora stabilire quando rientrerà. Infrasettimanale con il Genoa, derby con il Torino e sfida nel gelo di Mosca con la Lokomotiv: questi i prossimi tre impegni della squadra bianconera. E molto probabilmente il buon Miralem non ci sarà. Questo potrebbe essere un fattore di non poco conto.

