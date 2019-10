Juventus, ecco quando tornano Douglas Costa e Ramsey

In casa Juventus si è ancora alle prese con il recupero di alcuni giocatori infortunati. Due di questi sono Douglas Costa e Aaron Ramsey.

Infortuni. Questa è una delle parole attorno a cui sta ruotando questa prima parte della stagione della Juventus. Il ko di ieri di Pjanic potrebbe rendere un po’ più complicate le cose in casa bianconera. Ed è per questo che Maurizio Sarri spera di recuperare alcuni giocatori che in questo momento si trovano anche in infermeria. Tra questi ci sono anche Douglas Costa e Ramsey.

Juventus, quando tornano Douglas Costa e Ramsey

Il rientro dei due giocatori sembra essere ancora avvolto da un alone di mistero, Lo stesso Sarri negli scorsi giorni ha parlato della loro situazione, mostrandosi positivo e ottimista. La speranza è quello di averne a disposizione almeno uno nel match di mercoledì contro il Genoa o nel derby di sabato contro il Torino. A oggi però non c’è alcuna certezza su questo.

Tutte da capire le condizioni di Ramsey. Negli scorsi giorni erano filtrate voci di una possibile pubalgia e di una difficile convivenza con un’ernia al disco. Il gallese però si allena regolarmente con il resto dei compagni. Ed è per questo che una sua presenza in almeno uno dei due match in programma la prossima settimana non può essere escluso a priori. Già domani si potranno avere le prime risposte.

