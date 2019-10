Infortunio Pjanic, Juventus: i responsi degli esami

Pjanic oggi ha svolto gli esami necessari in seguito all’infortunio avuto sabato sul campo del Lecce. Ecco il responso dei controlli clinici.

Ansia in casa Juventus per la situazioni infortunati. Oggi è stato il giorno dei controlli per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco era stato costretto a lasciare il campo nel match di sabato contro il Lecce. Già in mattinata era comunque filtrato un certo ottimismo. Quest’ultimo è stato confermato dall’esito degli esami.

Infortunio Pjanic, Juventus: l’esito degli esami

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato che per Pjanic è stata esclusa la lesione muscolare. È stato questo quindi il risultato dei test clinici svolti nella mattinata di oggi al JMedical. Insomma, il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri può senza alcun dubbio tirare un bel sospiro di sollievo.

Ma quando tornerà in campo il centrocampista bosniaco? Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Pjanic dovrebbe saltare la sfida contro il Genoa in programma mercoledì sera, ma potrebbe provare a recuperare per il derby contro il Torino di sabato. Al suo posto nella sfida contro gli uomini di Thiago Motta dovrebbe esserci Bentancur. Una grande opportunità quindi per il giovane uruguaiano, ma la vera notizia è che per il buon Miralem recupererà in poco tempo.

