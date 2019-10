Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: i bianconeri fissano il prezzo

Mandzukic oramai è un vero e proprio separato in casa. La Juventus fissa il prezzo dell’attaccante croato, a un passo dalla cessione.

La trasferta di Lecce è stato probabilmente l’episodio culmine. Mario Mandzukic. nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo, non è è sceso in campo nemmeno in terra pugliese. Insomma, l’attaccante croato ormai è un vero e proprio separato in casa. Il suo addio alla Juventus appare praticamente certo e inevitabile, Ma quale sarà la sua destinazione? Siviglia e Manchester United sembrano essere i due club maggiormente interessati.

Manduzkic lascia la Juventus, Calciomercato: ecco il prezzo del croato

Nelle scorse settimane si era addirittura parlato di un accordo tra Mandzukic e i Red Devils. Occorre però fare i conti con la volontà della società bianconera. Quest’ultima, visto un contratto in scadenza nel giugno del 2021, non sarebbe disposta ad accettare prestiti senza la garanzia di un riscatto e in più chiederebbe un rimborso di almeno 5 milioni, in modo da non fare una minusvalenza. Ed è per questo che l’ipotesi spagnola potrebbe prendere maggiormente quota.

Infatti il Siviglia sarebbe disposto ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto, ma vorrebbe che la Juventus partecipasse al pagamento dell’ingaggio dell’attaccante croato. Non vanno però nemmeno scartate le offerte cinesi, qatariote e provenienti dall’Mls. Insomma, il futuro di Mandzukic è ancora tutto da definire e da chiarire. Una linea però sembra esser stata tracciata in modo definitivo.

