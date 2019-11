Calciomercato Juventus, occhi su Lanzini del West Ham

Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Lanzini è il nome nuovo sul taccuino della Juventus, Tutto sul classe ’93 del West Ham.

Il calciomercato della Juventus continua a essere attivo e vivo. I bianconeri cercano quei rinforzi necessari per aumentare ancor di più il livello della rosa a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Con il passaggio al 4-3-1-2, la dirigenza dei piemontesi potrebbe andare alla ricerca di un trequartista.

Calciomercato Juventus, si punta Lanzini

Secondo indiscrezioni e voci provenienti direttamente dall’Inghilterra, il nome nuovo sul taccuino della Juventus sembrerebbe essere quello di Manuel Lanzini. L’argentino classe ’93 è di proprietà del West Ham, a cui è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Nella scorsa stagione l’argentino è stato fermo a causa della rottura del crociato, che ne ha limitato l’esplosione e la crescita.

Ed è proprio in quel periodo che si è dimostrata l’amicizia con Higuain e Dybala, che hanno mostrato la loro vicinanza e il loro supporto. Potrebbe essere questo un punto a favore dei bianconeri in un’eventuale trattativa. Dribbling secco, rapidità con la palla tra i piedi e capacità di inserimento: sono queste le principali caratteristiche di Lanzini. Caratteristiche che sembrano aver stregato Paratici e tutta la Juventus, pronta a fiondarsi su di lui. Chissà che non sia lui il grande colpo estivo della Vecchia Signora.

