Juventus, un’arma in più chiamata Douglas Costa

Douglas Costa ha pienamente recuperato dall’infortunio. Ma come intenderà utilizzarlo l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri?

Il rientro di Douglas Costa è senza alcun dubbio una delle notizie più importanti in casa Juventus. Ora il vero dubbio per i bianconeri sarà molto probabilmente la modalità di utilizzo del giocatore brasiliano. Infatti il 4-3-1-2 scelto da Maurizio Sarri sembra escludere, quantomeno a priori e nel blocco dei potenziali titolari, l’ex Bayern Monaco.

Juventus, ecco come sarà utilizzato Douglas Costa

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Douglas Costa potrebbe però adattarsi a fare il ruolo da trequartista, in cui in questo momento stanno agendo Bernardeschi e Ramsey. Se questo dovesse avvenire Sarri potrebbe continuare a ruotare Dybala e Higuain come partner dell’intoccabile Cristiano Ronaldo.

Nel caso in cui però il verdeoro si confermasse un esterno offensivo puro, la Juventus potrebbe tornare all’antico ossia al 4-3-3. E considerando CR7 sicuro di una maglia sulla fascia sinistra, si aprirebbe un vero e proprio ballottaggio per il ruolo di punta centrale. Insomma, tutto ruota intorno a Douglas Costa e alla sua duttilità. Le due settimane di sosta potrebbero essere a dir poco fondamentali per chiarire la situazione e sciogliere ulteriori dubbi.

