Calciomercato Juventus: i bianconeri stanno sondando il terreno e preparando un grande colpo per la prossima estate. Ecco tutti i nomi.

Un colpo alla Cristiano Ronaldo. Sembra essere davvero questo l’obiettivo della Juventus per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il tutto potrebbe anche non essere strettamente legato alle voci di un possibile addio del fenomeno portoghese. E intanto in casa bianconera è già partito il toto-nome.

Calciomercato Juventus, si prepara il grande colpo estivo

Il calciomercato Juventus potrebbe quindi ruotare attorno a un grande nome. A spiegarlo è stata anche l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Le indiscrezioni porterebbero principalmente in Francia, più precisamente al Psg. Paratici infatti avrebbe messo gli occhi sia su Neymar che su Mbappé. Entrambi gli obiettivi però sarebbero legati a un esborso economico molto importante. E allora ecco che potrebbe tornare in voga il ritorno di Pogba. Il centrocampista francese d’altronde non sembra nascondere la sua intenzione di lasciare il Manchester United. Un ritorno a Torino potrebbe riscaldare gli animi ed essere una soluzione affascinante e intrigante.

I bianconeri però, sempre secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo, starebbero sondando in primis il mercato inglese. I nomi più papabili sembrano essere quelli di Kane ed Eriksen. Infine occhio anche al colpo in ottica futura, con Malen e Haland che hanno già fatto vedere grandi cose rispettivamente con le maglie di Psv e Salisburgo. Insomma, i tifosi iniziano a sognare. Il calciomercato Juventus della prossima estate potrebbe davvero regalare un acquisto di altissimo livello.

