Lokomotiv Juventus, Demiral o Rugani al posto di de Ligt?

Mancano oramai 24 ore alla sfida contro la Lokomotiv Mosca, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In terra russa però la Juventus dovranno fare i conti con un’assenza importante, ossia quella di Matthijs de Ligt.

Juventus, chi al posto di de Ligt contro il Lokomotiv?

In casa bianconera è quindi già scattato il toto sostituto. Chi scenderà in campo al posto dell’olandese? I candidati sono principalmente due: Demiral e Rugani. Per entrambi si tratterebbe di un esordio dal primo minuto. I due difensori, in questa prima parte di stagione, hanno totalizzato soltanto 90′, caratterizzati più da bassi che da alti.

Il turco ex Sassuolo potrebbe debuttare nella massima competizione europea, mentre l’ex Empoli giocherebbe per la prima da titolare in Champions League. Insomma, l’infortunio di de Ligt potrebbe dare l’opportunità di mettersi in mostra ad almeno uno dei due. Quale sarà il prescelto di Maurizio Sarri? Gli ultimi dubbi saranno con tutta probabilità sciolti soltanto qualche ora prima del fischio d’inizio della partita.

