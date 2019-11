Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: il Milan dice no al croato

Mario Mandzukic lascerà molto probabilmente la Juventus. Per l’attaccante croato però non ci sarà con molta probabilità un approdo nella Milano rossonera.

Mario Mandzukic ormai è un vero un proprio separato in casa. L’attaccante croato infatti non fa parte dei piani tattici della Juventus. Il suo addio nel mese di gennaio è ormai una cosa certa. Resta solo da capire quale sarà la destinazione dell’ex Bayern Monaco.

Mandzukic, il Milan dice no al croato

Difficile una sua permanenza in Serie A. Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere della Sera’, il Milan avrebbe detto no all’ipotesi Mandzukic. Il club rossonero, che è alla ricerca di un centravanti che si possa alternare al polacco Piatek, avrebbe detto no al croato. Il motivo sarebbe l’età di quest’ultimo. I meneghini infatti non sarebbero alla ricerca di un profilo d’esperienza ed è probabilmente per questo che potrebbero decidere di dare sempre più fiducia a Leao.

Manchester United e Bayer Monaco: potrebbe davvero essere un duello a due per Mandzukic. Gli inglesi sono da tempo sul bianconero e vorrebbero provare a chiudere nel minor tempo possibile, trovando anche un accordo con il calciatore. Ad aver la meglio potrebbe però essere il fascino del ritorno in terra tedesca. A gennaio tutto si deciderà. Tutto in soli due mesi.

