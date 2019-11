Mandzukic al Bayern Monaco, Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma?

Mario Mandzukic potrebbe tornare al Bayern Monaco già a gennaio per dare una mano alla sua ex squadra in difficoltà, calciomercato Juventus: i dettagli.

Mario Mandzukic ormai è da tempo lontano dal progetto bianconero di Maurizio Sarri per il presente e per il futuro. Il suo ciclo a Torino è ormai finito e già in estate avrebbe dovuto trasferirsi altrove. Così non è stato, purtroppo per lui, ma adesso all’orizzonte potrebbe esserci un’altra occasione: quella del Bayern Monaco. Il calciomercato Juventus in uscita si smuove.

Mandzukic alla Bayern Monaco, Calciomercato Juventus: i dettagli

Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di un affare che in questo momento si potrebbe concretizzare già a gennaio visto e considerato che i ragazzi di Kovac stanno attraversando un momento difficilissimo della propria stagione e storia.

Il 5-1 che hanno subito per mano dell’Eintracht Francoforte, infatti, non fa dormire sonni tranquilli alla società che a gennaio farà ricorso al mercato per poter portare giocatori di esperienza e personalità per risollevarsi e risalire la china. Mandzukic in tal senso è l’uomo perfetto.

