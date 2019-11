Pagelle Napoli Salisburgo, tutti i voti della partita

Pagelle Napoli Salisburgo: ecco tutti i voti della partita andata in scena allo stadio San Paolo tra azzurri e austriaci.

Napoli Salisburgo era la grande occasione per gli azzurri per rilanciarsi dopo la sconfitta in campionato contro la Roma. Gli austriaci però si sono rivelati ancora una volta una squadra difficile di affrontare e con tanta qualità. Ecco le pagelle del match del San Paolo:

Meret 6

Di Lorenzo 6,5

Maksimovic 5,5

Koulibaly 5

Mario Rui 6

Callejon 6,5

Fabian Ruiz 6

Zielinski 6

Insigne 6

Mertens 6,5

Lozano 7

Pagelle Napoli Salisburgo, i top e i flop del match

Pagelle Napoli Salisburgo ci portano a parlare di alcuni singoli della squadra di Carlo Ancelotti. Gli occhi erano tutti puntati sui quattro tenori azzurri: Insigne, Callejon, Mertens e Lozano. Quest’ultimo doveva dimostrare tutto il suo valore, mettendosi finalmente in mostra. Riscatto doveva invece essere la parola d’ordine del buon Lorenzo, alle prese con qualche difficoltà, qualche critica e qualche mugugno.

Mertens e Callejon sono invece sempre due punti saldi di questo Napoli ed è da loro che ci si aspettava al giocata decisiva per avere la meglio su un Salisburgo coriaceo e mai domo. Gli austriaci sono senza alcun dubbio un avversario tosto e da prendere con le molle. Il cammino e il sogno europeo passava dal San Paolo. E dalla ripresa della squadra partenopea. Il tunnel doveva finire assolutamente.

