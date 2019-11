Pogba, il rinnovo non c’è: la Juventus resta alla finestra

Paul Pogba è sempre nei pensieri della Juventus. Il francese non rinnoverà con il Manchester United: addio ormai a un passo?

Paul Pogba. Un nome che da sempre fa sognare tutto il mondo Juventus. L’ipotesi di un suo ritorno in quel di Torino non è mai tramontata. Il francese continua a essere nei pensieri di Fabio Paratici, che studia una strategia per riportarlo in bianconero. Il centrocampista transalpino potrebbe essere il rinforzo giusto per la mediana e per tentare l’assalto alla tanto agognata Champions League.

Pogba non rinnova con lo United: la Juventus pensa ancora al francese

Pogba è alla sua quarta stagione con la maglia del Manchester United, ma non sta vivendo un momento semplice. Il suo obiettivo sembrerebbe essere quello di lasciare la Premier League. Ed è in questa ottica che andrebbe letto il mancato rinnovo con i Red Devils. Come riportato dalla stampa inglese, la trattativa tra le parti non sarebbe andata a buon fine. Ora quindi il francese potrebbe iniziare a cercare una nuova destinazione.

La Juventus continua a pensarci, ma resta viva l’ipotesi Real Madrid. I blancos potrebbe avere dalla loro parte qualche contropartita tecnica, tra cui Bale, oramai ai margini del progetto tecnico-tattico di Zidane. Insomma, tutto è ancora da decidere. Ma Pogba è sempre più lontano dal Manchester United.

