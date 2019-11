Pagelle Atalanta Manchester City, tutti i voti della partita

Pagelle Atalanta Manchester City: ecco tutti i voti della partita andata in scena allo stadio San Siro. Quante sorprese tra gli orobici.

Atalanta Manchester City era una delle sfide in programma in questo mercoledì di Champions League. Allo stadio San Siro è andato in scena un match davvero interessante e ricco di colpi di scena. Ecco le pagelle della partita tra orobici e inglesi:

Gollini 6

Toloi 5

Djimsiti 6

Palomino 5,5

Hateboer 6,5

Freuler 6

de Roon 6

Castagne 6

Pasalic 7

Gomez 7

Ilicic 6

Pagelle Atalanta Manchester City, i migliori e i peggiori del match

Pagelle Atalanta Manchester City ci portano a parlare di alcuni singoli degli orobici. Ci si aspettava molto dall’esperienza e dalle giocate di Ilicic e Gomez. Occhi puntati anche su Pasalic, che si sta ritagliando uno spazio davvero molto importante in questo periodo. Fondamentale anche il lavoro oscuro e di costruzione di Freuler e di de Roon.

Ovviamente l’Atalanta doveva fare i conti anche con il livello dell’avversario. Cancelo, Gundogan, Mahrez, Sterling e Gabriel Jesus: questi soltanto alcuni dei nomi in campo nel Manchester City. D’altronde non è un caso che la squadra allenata da Pep Guardiola sia una delle favorite alla vittoria finale della Champions League. Ma gli uomini di Gasperini hanno comunque fatto la loro partita, dimostrando di non essere una cenerentola della competizione.

