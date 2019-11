Juventus Milan Probabili Formazioni: tre dubbi per Sarri

Probabili Formazioni Juventus Milan: Maurizio Sarri ha tre dubbi, uno per reparto. Allo Stadium di Torino i dubbi rimangono: che scenderà in campo?

Le ultimissime news sulle formazioni che molto probabilmente scenderanno in campo domenica sera alle ore 20:45 parlano di un Maurizio Sarri che potrebbe fare un piccolo turn-over contro il Milan di Stefano Pioli. Qualche dubbio, però, rimane a cominciare dalla difesa: De Ligt è ancora in condizioni incerte, Rugani scalpita così come Demiral.

Probabili Formazioni Milan Juventus: tre cambi per Sarri

Nel 4-3-1-2 di Sarri ci sarà Szczesny in porta, Cuadrado in vantaggio su De Sciglio come terzino destro, Bonucci e Rugani (favorito su De Ligt e Demiral in mezzo), con Danilo a completare il reparto.

A centrocampo Khedira e Pjanic sembrano ormai sicuri del posto mentre per il terzo slot potrebbe toccare a Rabiot partire dal 1′ al posto di Matuidi. Sulla trequarti invece ci sarà Dybala dietro a Ronaldo ed al Pipita Higuain.

Juventus (4-3-1-2): Szczensy, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Khedira, Pjanic, Rabiot; Dybala; Cristiano Ronaldo, Higuain.

Milan (3-4-1-2): Donnarumma; Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Conti, Bennacer, Biglia, Hernandez; Paqueta, Calhanoglu; Piatek.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK