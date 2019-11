Calciomercato Juve, missione per Rakitic: Paratici affonda il colpo

Calciomercato Juve, Fabio Paratici vuole affondare il colpo per portare a Torino Rakitic del Barcellona: le ultimissime news su questo affare.

Continua il pressing piuttosto incessante della Juventus per portare a Torino, alla corte di Maurizio Sarri, Ivan Rakitic, uno dei centrocampisti più forti al mondo che non sta esattamente passando il periodo migliore della sua carriera tra le fila del Barcellona. Il motivo è piuttosto semplice: non rientra più nei piani del club.

Calciomercato Juve, per Rakitic si affonda il colpo: le ultime

Al momento stando alle ultimissime news di calciomercato Juve, si parla di un Rakitic desideroso di cambiare aria dal momento che non rientra più nei piani del club ma che, allo stesso tempo, ha intenzione di cambiare proprio campionato.

Questo fatto Fabio Paratici lo sa benissimo e, proprio per questo motivo, ha deciso di voler affondare il colpo nelle prossime settimane: l’affare si potrebbe già fare a gennaio.

