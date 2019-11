Juventus Milan, rossoneri devono sfatare un tabù

Durante Juventus Milan i rossoneri di Stefano Pioli proveranno a sfatare un tabù che li tiene lontani dai 3 punti allo Stadium da ormai tanto tempo.

Le statistiche di Juventus Milan portano con sé due dati particolarmente interessanti che riguardano in particolar modo le ultime sfide dei rossoneri contro i bianconeri allo Stadium di Torino e, soprattutto, il conteggio delle sfide tra Sarri e Pioli in campionato. I dati non sorridono all’attuale allenatore dei rossoneri.

Juventus Milan statistiche e precedenti: Pioli deve sfatare tabù

Nella sfida tra Sarri e Pioli in Serie A, infatti, sono 5 le vittorie di Maurizio Sarri contro le 3 di Pioli nei suoi confronti, mentre uno solo è il pareggio. Per quanto riguarda le sfide tra Sarri ed i rossoneri, invece, i dati e le statistiche sorridono ancora di più al tecnico toscano: 4 vittorie per lui a fronte di 0 sconfitte e 4 pareggi.

Pioli, inoltre, dovrà cercare di portare a casa i primi 3 punti della sua carriera contro la Vecchia Signora contro la quale, le 13 volte che l’ha affrontata, ha subito ben 10 sconfitte e 3 pareggi.

