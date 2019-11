Juventus Milan, sfida anche sul mercato

Juventus Milan non si giocherà soltanto sul campo ma anche e soprattutto sul mercato: prima e dopo la partita i bianconeri parleranno di un obiettivo.

Domani sera alle ore 20:45 ci sarà Juventus Milan, posticipo di questa giornata di Serie A. Si parlerà, infatti, di calciomercato, in particolar modo di Demiral che è in uscita dai bianconeri già nel mercato di gennaio. Il ragazzo classe 1998, infatti, è sceso in campo soltanto una volta quest’anno contro la Spal per poi essere “retrocesso” ad ultima scelta nei difensori centrali.

Juventus Milan, sfida per Demiral nel calciomercato

Demiral è segnalato in uscita dalla Vecchia Signora e, secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre al Milan piace e non poco anche ad Arsenal e Manchester United.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane ma, se continuerà a non trovare spazio, allora sicuramente i rossoneri possono essere una buona soluzione magari in prestito per poter giocare con continuità.

